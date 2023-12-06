Прибуток від резервів російського центрального банку, заморожених в країнах ЄС, може принести Києву від 15 до 17 мільярдів євро до 2027 року.

Іспанія, яка в даний час є президентом Ради Європейського Союзу, представила свій план про те, щоб ЄС міг фінансувати Україну з прибутків, отриманих від заморожених російських коштів.

Однак, як пише Politico, Європейський Центральний банк (ЄЦБ) та кілька країн-членів, включаючи Францію та Німеччину, мають серйозні сумніви щодо цього плану, не кажучи вже про Бельгію, де зберігається більшість заморожених російських грошей.

"Критика досягла апогею на зустрічі послів ЄС у вівторок ввечері. Згідно з пропозицією Іспанії, отриманою POLITICO і обговореною на зустрічі, Мадрид підрахував, що прибуток від резервів російського центрального банку, заморожених в країнах ЄС, може принести Києву від 15 до 17 мільярдів євро до 2027 року", - пише видання.

Відео дня

У той же час, за словами чиновників, кілька країн заявили, що пропозиція Іспанії не відповідає пріоритету ЄС щодо підтримки України, тому що Києву потрібні будуть місяці, а можливо, навіть роки, щоб побачити гроші. Також виникла плутанина щодо того, як Мадрид отримав такі цифри.

Єврокомісія планує надати Україні 50 мільярдів євро фінансової допомоги - 17 мільярдів євро у вигляді грантів плюс 33 мільярди євро у вигляді кредитів під низькі відсотки до 2027 року. Якщо ці гроші не надійдуть з доходів, отриманих від заморожених активів РФ, їх доведеться фінансувати з інших джерел.

"Враховуючи, що пропозиція Іспанії настільки суперечила поглядам більшості інших урядів, деякі дипломати припустили, що вона була розроблена іспанськими урядовцями в Мадриді, мало знайомими з настроями в решті частини ЄС", - пише Politico.

Деякі дипломати з інших країн навіть припустили, що мета Мадрида, що висуває цю пропозицію, полягала в тому, щоб відвернути додаткові кошти від української кризи на інші сфери бюджету, такі як міграція і конкурентоспроможність ЄС.

Інші чиновники відзначили, що ідея Іспанії використати гроші, отримані від заморожених активів, є зайвою, враховуючи, що всі країни ЄС, крім Угорщини, згодні на збільшення фінансування Києва. За їх словами, будь-які російські доходи повинні йти на додаток до того, що схвалено для допомоги Україні, а не замість неї.

Допомога Україні від ЄС

Раньше Європейський парламент підтримав ініціативу щодо створення фонду Ukraine Facility, який передбачає надання Україні макрофінансової допомоги обсягом до 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років.

При цьому прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан і Роберт Фіцо, відомі своїми проросійськими поглядами, блокують виділення Україні допомоги від ЄС. Зокрема, Орбан заявив, що підтримка ЄС не працює, а новообраний прем'єр Словаччини Фіцо послався на проблеми корупції в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: