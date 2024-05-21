Війна, яку російський диктатор Путін розпочав проти України, унеможливлює проведення виборів.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нашолошує, що Володимир Зеленський є легітимним і законним президентом, бо під час воєнного стану вибори неможливі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бербок сказала на спільному брифінгу з міністр закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

Глава МЗС Німеччини наголосила, що Україна бажає бути вільною, не окупованою країною, але єдиний, хто унеможливлює проведення виборів - це російський президент Володимир Путін, який напав на Україну.

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"Усім чітко зрозуміло, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України", - наголосила Бербок.

Вона зазначила, що усі завдання будуть разом вирішуватися. Зокрема, Німеччина допомагатиме у проведенні реформ в Україні.

"Конституція не лише України, але й інших країн, говорить, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це, наприклад, записано й в Основному законі Німеччини: що каденція продовжується під час воєнного стану і тільки після шести місяців завершення війни можна організувати вибори", - наголосила Бербок.

Вона вважає "низькою грою" спочатку розпочати війну, унеможливити вибори, а потім поширювати наратив про те, що нібито президент нелегітимний, бо не переобраний.

Легітимність Зеленського

Як відомо, 20 травня 2024 року минуло п’ять років з дня інавгурації президента України Володимира Зеленського.

З метою дискредитації України російські спецслужби намагаються реалізувати багатовартісну операцію "Майдан-3" та ведуть дезінформаційну кампанію про нібито "нелегітимність" влади в Україні. Методика кампанії – традиційна для російських спецслужб: поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити Україну з союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови".

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