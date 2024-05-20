Росіяни використовують 300 літаків на території України, зауважив президент.

Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120, 130 літаків, щоб протистояти в небі. Ви не можете зараз цього забезпечити? Гаразд... Повертаючись до літаків, які є на території сусідніх країн НАТО: підніміть їх у повітря... збивайте цілі, захищайте цивільне населення", – наголосив він в інтервʼю Reuters.

Президент також оцінив можливий вплив майбутніх виборів у США на подальшу підтримку України з боку Вашингтона.

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"Я б не сказав, що сьогодні я бачу максимальні ризики. Я не вважаю, що республіканці виступають проти підтримки України, але деякі меседжі, які лунають з їхнього боку, викликають занепокоєння", – сказав Зеленський.

Війна в Україні: інші заяви Зеленського

Президент України заявив, що ситуація на фронті залишається дуже складною. На Харківському напрямку Сили оборони змогли відновити контроль, ще тиждень тому там було важче, уточнив він. За словами Зеленського, дуже потужна хвиля боїв зараз іде на Донбасі.

Він також прокоментував рішення Польщі не збивати російські ракети. Зеленський вважає, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак по Україні не втягне Польщу у війну.

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