Установчий саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня 2021 року у Києві.

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу розглянуть можливість участі в установчому саміті «Кримської платформи» з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив на прес-конференції в рамках неформального засідання глава МЗС країн-членів ЄС (у форматі Gymnich), яке відбувається у Лісабоні (Португалія).

"Ми погодились з необхідністю бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі влітку у Києві", - сказав Боррель.

Високий представник нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже оголосив про свою участь у саміті.

Окремо Боррель заявив, що глави МЗС країн-членів Євросоюзу обговорили неурегульовані конфлікти у сусідніх східних країнах.

"Ми повинні стати більш ефективними для захисту стабільності в нашому регіоні, яка має прямі наслідки для нас, європейців", - сказав Боррель.

Він додав, що обговорення було тривалим через велику кількість таких конфліктів.

Як уточнив Боррель, міністри аналізували, що можна зробити для збільшення перспектив урегулювання конфліктів, посилення двосторонніх контактів та участі ЄС у відповідних зусиллях ОБСЄ.

Саміт «Кримської платформи» у Києві

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.

Установчий саміт «Кримської платформи» за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня 2021 року у Києві.

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Автор: Віталій Саєнко