Дмитро Кулеба просить СММ ОБСЄ приділяти значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить, щоб Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві.

Він зазначив, що сьогодні звернувся до Шмід з таким проханням.

Міністр наголосив, що відновлення довіри на Європейському континенті без припинення російської агресії, без деокупації частини Донбасу та Криму є неможливим. Він також нагадав, що сьогодні вночі російські окупаційні війська поранили українського бійця - це був постріл снайпера.

Кулеба зазначив, що Україна цінує діяльність ОБСЄ і, зокрема, СММ ОБСЄ в Україні, яка спостерігає за безпековою ситуацією в зоні конфлікту та фіксує порушення Мінських домовленостей.

«Нагадаю, що СММ є найбільшою польовою операцією ОБСЄ, а її мандат охоплює всю територію України, включно з АРК і містом Севастополь. І сьогодні звернувся до пані Шмід з проханням , щоб СММ ОБСЄ приділяла значно більшу увагу ситуації в окупованому Криму, збільшила кількість своїх зусиль на Кримському напрямі», - наголосив глава МЗС України.

За його словами, необхідно, щоб ОБСЄ приділяла більше уваги одностороннім крокам Росії, які «підривають базові принципи і зобов'язання ОБСЄ».

«Ми добре розуміємо, що правило консенсусу, яке діє в організації, часто зв'язує руки, але ми так само розуміємо, що мистецтво дипломатії і полягає в тому, щоб навіть коли твої руки зв'язані, все одно рішуче захищати ті принципи та ідеали, заради яких ОБСЄ і була створена», - зауважив Кулеба.

Міністр підкреслив, що Україна залишається «відданою політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського конфлікту».

Він додав, що дуже важливо, що Шмід відвідає зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі та один з контрольних пунктів в'їзду-виїзду, де зможе ознайомитися з умовами діяльності СММ. Міністр підсумував, що завжди готовий до «довірливої взаємодії з ОБСЄ».

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Надя Пришляк