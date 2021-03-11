Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків на об'єктах мережі.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував обшуки правоохоронців на об’єктах мережі АЗС Glusco, яку пов’язують з головою політради партії "Опозиційна платформа - за життя", народним депутатом Віктором Медведчуком.

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Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу за підсумками засідання РНБО Данілова запитали, чи пов’язані сьогоднішні обшуки на об’єктах Glusco з санкціями проти Медведчука.

"Коли ми з вами зустрічалися на початку лютого, я вам тоді сказав, що ви будете очікувати дуже багато цікавих речей по наведенню ладу у нашій країні. Якщо хтось щось поцупив, якщо хтось веде себе по відношенню до держави не у спосіб, який визначений законодавством, він буде мати те, про що ви зараз кажете", - заявив Данілов.

Обшуки у Glusco: що відомо

Сьогодні, 11 березня, правоохоронці проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій, що в «тіні» реалізували неякісне пальне. За даними джерел УНІАН, йдеться про мережу АЗС Glusco, яку пов’язують з Медведчуком.

Правоохоронці встановили, що організатори схеми ухилялися від сплати податків до держбюджету, чим завдали близько 240 млн грн збитків.

Проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Санкції проти Медведчука

19 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції введено до Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції були накладені на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з розслідуванням СБУ кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

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Автор: Віталій Саєнко