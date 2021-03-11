Правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів.

Правоохоронці проводять обшуки на об’єктах мережі АЗС Glusco, яку пов’язують з головою політради партії "Опозиційна платформа - за життя", народним депутатом Віктором Медведчуком.

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Читайте такожДБР розслідує пособництво Медведчука і Козака країні-агресору«Мова йде про масштабні обшуки по всій країні на об’єктах мережі станцій пального Glusco, яку пов’язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком», - сказав співрозмовник УНІАН.

Прес-центр Служби безпеки зазначає, що СБУ викрила масштабну оборудку з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів.

Наразі 140 обшуків проходять у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

«У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах», – інформують в СБУ.

Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн. Кримінальне провадження розпочато за чотирма статтями: легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом; ухилення від сплати податків; зловживання владою або службовим становищем; незаконне виготовлення підакцизних товарів.

Санкції проти Медведчука і Козака

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій до народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій до 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які знаходяться в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За словами Данілова, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з Медведчуком.

26 лютого РНБО запровадила санкції до 10 колишніх посадових осіб, у тому числі екс-міністра внутрішніх справ часів президента Віктора Януковича Віталія Захарченка і колишнього голови СБУ Олександра Якименка.

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Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк