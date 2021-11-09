За словами нинішнього очільника політсили, обговорюється кандидатура Олени Шуляк.

Перший заступник голови Верховної Ради, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сподівається, що партію в подальшому очолить жінка.

Про це він повідомив в ефірі "Канал 24".

"Я буду пропонувати певну кандидатуру. Спочатку, звичайно, ми проведемо обговорення в середині партії, з президентом України - політичним лідером нашої партії, політичним основним наставником, за яким ми всі там йшли в політику", - сказав Корнієнко.

За його словами, кандидатом буде гідна людина, яка себе добре показувала "і в парламенті, і в професійній, і в роботі з депутатами, і в партійному будівництві".

Читайте такожЗеленський скликає Раду нацбезпекиПри цьому він додав: "Я сподіваюсь, що це буде жінка".

На запитання, чи це буде народний депутат України Олена Шуляк, Корнієнко відповів: "Вона є в тому шорт-листі . Вона є серед тих, кого я б, можливо, пропонував, але ще треба консультації, щоб це стало пропозицією до з'їзду".

Зміни у "Слузі народу"

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Олександра Корнієнка обрано першим заступником голови Верховної Ради України.

8 листопада він склав повноваження голови партії "Слуга народу", щоб "глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера".

У листопаді відбудеться з‘їзд "СН", на якому відбудеться ротація керівництва політсили.

Автор: Надя Пришляк