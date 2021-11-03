Нардеп вже підрахував, скільки грошей йому знадобиться на тести на коронавірус.

Нардеп від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук не хоче вакцинуватися від коронавірусу COVID-19 й заявив, що задля роботи у Верховній Раді готовий постійно робити ПЛР-тести.

Народний обранець розповів в ефірі каналу "Україна 24", що для роботи у парламенті на тести на коронавірус упродовж місяця йому доведеться витрачати мінімум 3 000 гривень.

Нардеп сказав, що готовий платити за один ПЛР-тест і 500, і 800 грн.

Читайте такожРадуцький розніс нардепів-антивакцинаторів через теорії змови"В основному, йде мова не тільки про вакцину (для допуску в парламент – Ред.), йде мова про сертифікат – або що ви перехворіли, або що ви вакциновані, або що ви маєте ПЛР-тест. Так само як і поїздки закордон – ПЛР-тест і все", – заявив політик.

За його словам, суму, необхідну на місяць на тести на коронавірус, легко підрахувати.

"Тут легко підрахувати: якщо, допустимо, ми будемо працювати через тиждень на пленарних засіданнях три тижні підряд, то мінімум два сертифікати на тиждень. Якщо ми говоримо, що вони коштуватимуть від 500 гривень, то це 500 множимо на два, – це тисяча, тисячу помножити на три – це 3 000 мінімум на місяць. А якщо я хочу на довше – то це буде 4 000 на місяць. А якщо сертифікат буде коштувати 800 гривень, значить, відповідно це буде дорожче. Я готовий заплатити цю ціну", – зазначив "слуга народу".

Раніше Юрій Камельчук стверджував, що вакцинація від коронавірусу "приносить смерть". Також нардеп писав, що носіння масок погано впливає на організм людини.

Нагадаємо, наприкінці вересня заступник голови парламенту Олена Кондратюк запропонувала допускати до роботи в парламенті лише тих нардепів, які були щеплені проти COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк