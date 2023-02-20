До Києва приїхала американська делегація. Президент США Джо Байден провів зустріч із Володимиром Зеленським. Про це повідомили в очільника української держави.
А очільник ОП України Андрій Єрмак зустрівся з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Відповідні фото представник Зеленського опублікував у своєму Телеграм-каналі.
"Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", - написав Єрмак.
Він назвав стратегічним візит Байдена, після якого багато питань будуть пришвидшені. Ймовірно, йдеться про питання західного озброєння.
Візит Байдена до Києва
У понеділок, 20 лютого, Байден перебуває з візитом у Києві, він вже зустрівся із Зеленським.
Президент Сполучених Штатів Америки анонсував надання Україні критично важливого озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, протитанковими системами та радарами повітряного спостереження.
Байден уточнив, що сьогодні в Києві зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо підтримки України.
Зеленський після переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.