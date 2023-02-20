Над питанням візиту Байдена до України працював його радник з нацбезпеки, сьогодні він - у Києві теж.

До Києва приїхала американська делегація. Президент США Джо Байден провів зустріч із Володимиром Зеленським. Про це повідомили в очільника української держави.

А очільник ОП України Андрій Єрмак зустрівся з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном. Відповідні фото представник Зеленського опублікував у своєму Телеграм-каналі.

"Хочу подякувати раднику Джо Байдена з нацбезпеки Джейку Саллівану, з яким ми працювали, зокрема і над питанням візиту. Дуже радий конструктивній співпраці з Джейком, яка завжди дає потужний результат", - написав Єрмак.

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Він назвав стратегічним візит Байдена, після якого багато питань будуть пришвидшені. Ймовірно, йдеться про питання західного озброєння.

Візит Байдена до Києва

У понеділок, 20 лютого, Байден перебуває з візитом у Києві, він вже зустрівся із Зеленським.

Президент Сполучених Штатів Америки анонсував надання Україні критично важливого озброєння, включно з артилерійськими боєприпасами, протитанковими системами та радарами повітряного спостереження.

Байден уточнив, що сьогодні в Києві зустрічається з президентом України Володимиром Зеленським та його командою для розширеної дискусії щодо підтримки України.

Зеленський після переговорів з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом заявив про очікування потужного пакету оборонної підтримки для України.

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