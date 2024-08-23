Це перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття країною незалежності у 1991 році.

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом.

Як повідомляє The Times of India, Моді прибув в Україну з історичним візитом. Як очікується, він поділиться з українським лідером Володимиром Зеленським перспективами мирного вирішення війни з Росією. Цей візит відбувається на запрошення президента Зеленського.

Також зазначається, що візит Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких інших західних союзників.

Це перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття країною незалежності у 1991 році.

Тим часом у мережі вже публікують кадри з кортежем, який рухається з однією з центральних вулиць Києва.

Візит Моді до України

Раніше стало відомо, що 23 серпня премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді має відвідати Київ. Це буде його перший візит в Україну від початку російського вторгнення.

Кількома тижнями раніше він відвідав Москву. Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, говорячи про цей візит, заявив, що він свідчить про плани Нью-Делі більш активно брати участь у війні в Україні.

Видання Bloomberg повідомляє, що Індія буде передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Зазначалося, що візит Моді до України буде тривати лише кілька годин з міркувань безпеки.

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