Це буде перша поїздка Моді до Києва після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який нещодавно зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним, відвідає Україну, повідомило міністерство закордонних справ Індії в понеділок.

Як зазначає Reuters, це його перша поїздка в країну після початку війни з Росією і приблизно через місяць після зустрічі з президентом Володимиром Путіним у Москві.

Подробиці поїздки буде опубліковано пізніше того самого дня, повідомило міністерство закордонних справ. Раніше індійські ЗМІ повідомили, що наприкінці серпня Моді може відвідати Київ. Телеканал NDTV вказував, що візит глави уряду готується на 23 серпня. Газета Indian Express поінформувала, що прем'єр може на кілька годин заїхати в Україну в День незалежності 24 серпня. Очікується, що перед візитом до Києва він 21 серпня відвідає Польщу.

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Війна в Україні - позиція Індії

Західні столиці запровадили санкції проти Москви після її вторгнення в Україну 2022 року, але дружні країни, як-от Індія і Китай, продовжують торгувати з нею.

Індія утрималася від прямого звинувачення Росії - за те, що Москва називає спеціальною військовою операцією - і закликала сусідів розв'язати конфлікт через діалог і дипломатію.

США висловили стурбованість з приводу відносин Індії з Росією, особливо в той час, коли Вашингтон прагне зміцнити зв'язки з Нью-Делі як потенційну противагу Китаю, який посилюється.

Нью-Делі прагне поглибити свої відносини із Заходом, зберігаючи при цьому зв'язки зі старим другом Росією.

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