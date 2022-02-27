Ці кошти будуть спрямовані на підтримку українського населення та економіки в галузях, які будуть узгоджені з Києвом.

Міністр закордонних справ і міжнародного співробітництва Луїджі Ді Майо заявив, що його країна негайно виділить Україні 110 мільйонів євро.

Про це Ді Майо повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я сказав моєму колезі Дмитру Кулебі, що я тільки що підписав резолюцію для негайного виділення 110 мільйонів євро уряду в Києві. Це конкретний вираз солідарності і підтримки Італією народу, з яким ми маємо братні відносини", - зазначив Ді Майо.

Раніше Ді Майо зазначав, що фінансовий внесок у розмірі 110 млн євро буде спрямований на підтримку українського населення та економіки в галузях, які будуть узгоджені з Києвом.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.