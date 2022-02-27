Війну Росії проти України світові лідери хочуть перетворити на стратегічну поразку Путіна.

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії, Британії, Канади та ЄК найближчими днями відключать Російську Федерацію від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

"Ми, лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Сполученого Королівства, Канади та Сполучених Штатів засуджуємо вибір Путіна на користь війни й напади на суверенну націю і народ України", - зазначається в документі.

Світові лідери виступають на боці українського уряду й українського народу в їхніх героїчних зусиллях з протидії російському вторгненню.

"Війна Росії є нападом на фундаментальні міжнародні правила і норми, які переважають з часу Другої світової війни, які ми налаштовані захищати. Ми притягнемо Росію до відповідальності та колективно забезпечимо, щоб ця війна була стратегічною поразкою Путіна", - зазначається в заяві.

Світові лідери зазначили, що одночасно з дипломатичними зусиллями та колективною роботою над захистом власних кордонів і наданням допомоги українському уряду та народу в його боротьбі, також разом з іншими союзниками та партнерами в усьому світі застосували серйозні заходи проти ключових російських інституцій і банків, проти "архітекторів цієї війни", зокрема, проти президента РФ Володимира Путіна.

"Оскільки російські сили розв'язали напад на Київ та інші українські міста, ми рішуче продовжимо запроваджувати ціну для Росії, яка ще більше ізолює її від міжнародної фінансової системи й наших економік. Ми втілимо ці заходи найближчими днями. Зокрема, ми зобов'язуємося, по-перше, забезпечити вилучення окремих російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це гарантує, що ці банки буде відключено від міжнародної фінансової системи та зашкодить їх здатності діяти в усьому світі", - наголошується в заяві.

За інформацією народного депутата Галини Янченко (фракція "Слуга народу"), наступний пакет санкцій проти Росії, зокрема й відключення від SWIFT, буде обговорено завтра на засіданні міністрів внутрішніх справ Ради Європейського Союзу.

"За моєю інформацією, завтра на засіданні міністрів внутрішніх справ Ради ЄС буде обговорена наступна порція санкцій проти Росії: призупинення видачі віз усім громадянам Росії; закриття всього повітряного простору ЄС для російських авіакомпаній; відрізання Росії від глобальної системи міжбанківських платежів SWIFT; призупинення членства Росії в міжнародних організаціях", - заявила нардеп.

Нові санкції проти Росії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила наступний пакет санкцій, який запропонує запровадити проти Російської Федерації за агресію проти України.

"По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити, що певне число російських банків буде усунуто зі SWIFT. Це припинить їхню діяльність в усьому світі і ефективно заблокує російський експорт та імпорт. По-друге, ми паралізуємо активи центрального банку Росії. Це заморозить їхні транзакції. Це зробить неможливим для центрального банку ліквідувати його активи. І зрештою, ми працюватимемо, аби заборонити російським олігархам використовувати їхні фінансові активи на наших ринках", - заявила президент ЄК.

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