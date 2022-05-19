Італійський план складається з чотирьох пунктів, проте він передбачає колосальну дипломатичну роботу.

Італія розробила мирний план для України, що складається з чотирьох етапів.

Про це повідомляє видання Repubblica з посиланням на документ, складений МЗС за участю уряду Італії.

План передбачає:

припинення вогню та ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН;

вступ України в короткі терміни в ЄС і її нейтральний статус без приєднання до НАТО;

угода між Україною і Росією щодо "спірних територій" Донбасу і Криму для вирішення протиріч щодо міжнародно-визнаних кордонів;

новий багатосторонній договір про мир і безпеку в Європі, який повинен забезпечити контроль за озброєннями і запобігання конфліктів.

Передбачається, що на кожному окремому етапі буде перевірятися виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами, щоб можна було перейти до наступного етапу.

"Якщо вірно, що війна - це провал дипломатії, вірно також і те, що саме дипломатія може покласти край війнам. Рано чи пізно вони всі закінчуються, і ми повинні бути готові з планами на післявоєнний період", - пояснив появу цього плану глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо.

При цьому він зазначив, що будуть зберігатися санкції проти РФ, підтримка української самооборони, фінансова та гуманітарна допомога Києву.

Відносно першого пункту плану італійська сторона зазначила, що він повинен підготувати грунт для остаточного припинення бойових дій. Як зазначає видання, це найскладніший крок, враховуючи ситуацію на місцях, однак, якщо він буде виконаний, то це дозволить відкрити значний простір для мирних переговорів.

Видання зазначило, що для управління цим гігантським обсягом дипломатичних зобов'язань пропонується створити міжнародну групу сприяння. Італія пропонує країнам і міжнародним організаціям, зокрема ООН і ЄС, стати її частиною. Повний список країн, які будуть задіяні, не визначений, проте видання згадує держави, які ще кілька тижнів тому вважалися "придатними" для цієї мети: Франція, Німеччина, Італія, Туреччина, США, Китай, Канада, Великобританія, Польща, Ізраїль.

Передаючи цей план генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу, глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо підкреслив, що мета Риму полягає в тому, щоб знайти "справедливе, рівноправне рішення, узгоджене між сторонами, на основі незалежності і територіальної цілісності України".

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