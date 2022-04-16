За словами Зеленського, один документ може стосуватися гарантій безпеки, а інший-безпосередньо відносин України і РФ.

Договір про мир з Російською Федерацією міг би складатися з двох окремих документів.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським онлайн медіа.

За словами президента, мирний договір з Росією може складатися з двох документів - один з них повинен стосуватися гарантій безпеки для України, а інший безпосередньо її відносин з Російською Федерацією.

"Я вважаю, це може бути два різних документи. Гарантії безпеки від тих, хто готовий до цих гарантій безпеки. І окремий документ з Росією", - пояснив Зеленський.

Він зазначив, що Москва хотіла б мати один договір, який містив би вирішення всіх питань. "Проте всі не зовсім бачать себе за столом з РФ. Для них гарантії безпеки для України – це одне питання, а домовленості з РФ - це інше питання", - зазначив він.

"Росія хоче, щоб все було в одному документі, а люди кажуть: вибач, бачили, що було в Бучі і Бородянці, обставини змінюються", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що готовність стати гарантами безпеки України демонструють Великобританія, США, Італія і Туреччина, але остаточної відповіді ще ні від кого немає.

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