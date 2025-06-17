Дипломати радять українцям виїхати з цих двох країн у найкоротші терміни.

Українські дипломати готують евакуаційні списки і розробляють варіанти евакуації українців з Ізраїлю та Ірану. Про це йдеться у рекомендаціях Міністерства закордонних справ України.

"У зв’язку із суттєвим погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході МЗС наполегливо рекомендує громадянам України за можливості в найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні", - наголошується у повідомленні.

Водночас усіх громадян України, які перебувають на території цих країн, закликали зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів країн перебування, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати в укриття, дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу.

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"Посольство України в Державі Ізраїль та Посольство України в Ісламській Республіці Іран формують евакуаційні списки та розробляють варіанти евакуації громадян", - сказано у повідомленні.

Інформація про можливі шляхи евакуації розміщена на інформаційних ресурсах посольств України в Державі Ізраїль та Ісламській Республіці Іран.

"Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, невідкладно звертайтеся до найближчої закордонної дипломатичної установи України (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/) або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38-044-238-15-88 , адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Українці загинули в Ізраїлі

Як повідомляв УНІАН, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети в житловий будинок у місті Бат-Ям загинули п'ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.

Ця родина була родом з Одеси. За інформацією українського єврейського історика та журналіста Шимона Брімана, бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників приїхали в місто Бат-Ям, щоб лікувати одного з членів сім’ї.

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