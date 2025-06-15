Іранська ракета влучила в житловий будинок у місті Бат-Ям.

Унаслідок ракетних ударів Ірану по Ізраїлю загинули п'ятеро українських громадян, зокрема троє неповнолітніх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

"За попередньою інформацією посольства України в Ізраїлі, 14 червня внаслідок масованої ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети в житловий будинок у м. Бат-Ям загинули п'ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей", - ідеться в повідомленні.

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Водночас особи загиблих наразі встановлюються.

Разом з тим, українські дипломати та консули перебувають у тісному контакті з ізраїльською поліцією та іншими службами з метою ідентифікації та організації процедури репатріації тіл загиблих.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Також були ліквідовані провідні іранські військові командири і вчені фізики-ядерники.

При цьому, операція Ізраїлю не припинялася і тривала далі.

Іран у відповідь почав масово запускати балістичні ракети по Ізраїлю.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами. Наприклад, під час обстрілу Хайфи (третього за величиною міста Ізраїлю) Іран використав щонайменше одну гіперзвукову ракету.

У розвідці Ізраїлю ж заявили, що Іран планує накопичити до 8000 балістичних ракет. Це є однією з причин розпочатої операції "Левовий народ". "Ми не можемо завершити цю операцію, знаючи, що за два роки опинимося на тому самому місці", - зазначив високопоставлений представник розвідки Ізраїлю.

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