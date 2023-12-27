Труша на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації Президент Володимир Зеленський призначив в березні 2020 року.

Кабінет міністрів погодив звільнення Володимира Труша з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації", - зазначив він.

Скандал з хабарем в ТОВА

У червні НАБУ затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабаря.

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За даними слідства, затримані вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

За ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

Труш заявив, що двоє його заступників, яких затримали оперативники НАБУ за звинуваченням в вимагання та отриманні хабара у 600 тис. грн, з березня уже не працюють в ОВА.

"Двоє моїх заступників, які вчора були фігурантами, вони з березня не виконують своїх обов’язків і не мають жодних трудових відносин з військовою адміністрацією. Вони на сьогодні є військовослужбовцями ЗСУ", – сказав Труш.

При цьому він запевнив, що нічого не знав про вимаганням хабарів у підприємця-волонтера і переконував журналістів, що він до цього не причетний.

Труш зазначив, що працівники НАБУ провели слідчі дії у кабінетах Тернопільської облради та Тернопільської обласної військової адміністрації, при цьому "документів не вилучали". На питання щодо обшуків у його квартирі Труш конкретної відповіді не дав.

"Проводилися слідчі дії в місцях, передбачених ухвалами судів. Не можу сказати, де саме, щоб не порушувати таємницю слідства", – сказав Труш.

Труша на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації Президент Володимир Зеленський призначив в березні 2020 року.

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