При цьому він запевнив, що нічого не знав про вимаганням хабарів у підприємця-волонтера і переконував журналістів, що він до цього не причетний.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Труш заявив, що двоє його заступників, яких учора затримали оперативники НАБУ за звинуваченням в вимагання та отриманні хабара у 600 тис. грн, з березня уже не працюють в ОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Труш заявив під час брифінгу. "Двоє моїх заступників, які вчора були фігурантами, вони з березня не виконують своїх обов’язків і не мають жодних трудових відносин з військовою адміністрацією. Вони на сьогодні є військовослужбовцями ЗСУ", – сказав Труш.

При цьому він запевнив, що нічого не знав про вимаганням хабарів у підприємця-волонтера і переконував журналістів, що він до цього не причетний.

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"Якби я мав відношення до цієї справи, то я б сьогодні тут не стояв. Якби я мав якусь інформацію про цю схему, то я б заявив про неї у відповідні органи. Слідство встановить, хто винен, хто не винен і чи був взагалі злочин. У нас немає жодної толерантності до таких злочинів, які вчора порушили. Не важливо, чи це "волонтер", чи держслужбовець. Ми сприяємо НАБУ і слідчим щодо викриття таких людей. Хочу подякувати працівникам НАБУ, які дуже толерантно і спокійно проводили слідчі дії. У них немає претензій, у нас до них теж немає", – зазначив голова ТОВА.

За його словами, учора працівники НАБУ провели слідчі дії у кабінетах Тернопільської облради та Тернопільської обласної військової адміністрації, при цьому "документів не вилучали".

На питання щодо обшуків у його квартирі Труш конкретної відповіді не дав.

"Проводилися слідчі дії в місцях, передбачених ухвалами судів. Не можу сказати, де саме, щоб не порушувати таємницю слідства", – сказав Труш.

Хабарництво в Тернопільській ОВА

Учора НАБУ затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабаря.

За даними слідства, затримані вимагали 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

За ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже були виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи.

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