Звільнити голову ОВА тепер має президент, підписавши відповідний указ.

Кабінет міністрів України погодив звільнення голови Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микити.

Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено звільнення Микити Віктора Федоровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації", - зазначив Мельничук. Відео дня

Звільнити голову ОВА тепер має президент, підписавши відповідний указ. Хто очолить Закарпатську ОВА, поки невідомо.

Що відомо про Віктора Микиту

Микита народився 4 лютого 1979 року в Закарпатській області. З 2003 року працював в правоохоронних органах. Зокрема, був заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області та займав відповідальну посаду в центральному апараті СБУ. У 2015—2018 роках — керівник спецпідрозділу СБУ Закарпатської області по боротьбі з організованою злочинністю, у 2018—2021 роках — керівник спецпідрозділу СБУ Запорізької області по боротьбі з організованою злочинністю. У 2021 році — перший заступник начальника ГУ СБУ.

10 грудня 2021 року призначений головою Закарпатської обласної державної адміністрації. 24 лютого 2023 року став начальником Закарпатської обласної військової адміністрації відповідно до указу президента щодо утворення військових адміністрацій.

Нещодавно Микита взяв участь у відкритті в Будапешті першої державної двомовної середньої школи та гімназії для українських дітей. Навчальний заклад засновано за результатами домовленостей президента Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустрічі в Києві. Тоді Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проекту.

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