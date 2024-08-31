Освітній процес здійснюватиметься українською мовою з 1 по 12 класи.

В Будапешті сьогодні відчинила свої двері перша державна двомовна середня школа та гімназія для українських дітей.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету Угорщини.

"Освітній процес здійснюватиметься рідною українською мовою з 1 по 12 класи, а програма включатиме вивчення угорської та англійської мов як іноземних", - мовиться у повідомленні відомства.

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У МЗС зазначили, що навчальний заклад засновано за результатами домовленостей Президента України Володимира Зеленського та премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустрічі в Києві. Тоді Зеленський наголошував на важливості створення освітніх закладів для українських дітей за кордоном та отримав запевнення від угорської сторони щодо підтримки цього проєкту.

Тривалу підготовчу роботу задля відкриття школи здійснило українське товариство "Дім українських традицій" (Угорщина), яке взяло на себе управління навчальним закладом.

Участь у відкритті школи в Будапешті взяли Голова Закарпатської обласної державної адміністрації – начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита, Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина та Посол МЗС України з питань світового українства Мар’яна Беца.

Українсько-угорські відносини

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва. Орбан приїхав в нашу країну вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Переговори щодо візиту були тривалими. Головною темою, як анонсували ЗМІ, стане питання прав угорськомовної меншини в Україні, яка проживає на крайньому заході України поблизу кордону між двома країнами.

Того ж дня, 2 липня, Зеленський і Орбан провели переговори. Після зустрічі вони зробили короткі заяви для преси.

Орбан сказав, що були проведені конструктивні перемовини. За його словами, зустріч із Зеленським "вже давно назріла", бо "є багато таких питань між нашими країнами, які треба врегулювати, про які ми вели перемовини під час попередніх років". Прем’єр сказав, що прибув до Києва з метою "просунутися вперед". Між іншим він повідомив, що з радістю сприйняв ініціативу Зеленського про відкриття української школи в Угорщині. Наразі багато українських дітей навчаються в угорських школах.

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