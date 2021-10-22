Відповідне доручення Кабміну надав Радбез.

Рада національної безпеки та оборони доручила Кабінету міністрів забезпечити безперебійне постачання газу населенню, теплогенеруючим та комунальним підприємствам, а також організаціям до завершення опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Кабінету міністрів доручено в триденний строк вжити вичерпні заходи щодо встановлення механізмів безперебійного та без права відключення постачання природного газу побутовим споживачам, бюджетним та релігійним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам відповідно до статті 11-ї закону України "Про ринок природного газу" до завершення опалювального сезону", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

Читайте такожУ Молдові ввели надзвичайний стан через газову кризу – ЗМІПізніше у "Нафтогазі" заявляли, що школи, дитячі садки та лікарні та інші бюджетні організації зможуть купити газ по 13,7 грн за кубометр, але без урахування податку на додану вартість та вартості транспортування.

Для побутових споживачів в Україні діє річна пропозиція ціни на газ від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти, згідно з якими газ у перший рік має коштувати 7,42 грн за кубометр.

13 жовтня у "Нафтогазі" заявили, що мають намір запропонувати приватним підприємствам контракти на постачання газу з фіксованою ціною.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис. дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом. До середини жовтня ціни на газ опустилися в середньому до 1100 дол. за тис. куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

Автор: Дмитро Шварц