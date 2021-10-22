На засіданні йтиметься, зокрема, про транзит додаткового газу в ЄС та ситуацію з коронавірусом.

Сьогодні, 22 жовтня, о 16:30 в Офісі президента відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформоване джерело.

"Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову організувати проведення 22 жовтня 2021 року о 16:30 в м. Київ засідання РНБО України", – цитує видання співрозмовника.

Всі члени РНБО поінформовані про дату, час та місце проведення засідання.

Читайте такожСьогодні Рада заслухає уряд щодо ситуації з коронавірусомЗа даними джерела УП, на засіданні розглянуть стан в енергетичній сфері, зокрема заслухають доповідь про виконання рішень РНБО з питань енергетичної безпеки та забезпечення сталого опалювального сезону 2021/2022 років.

Крім того, на засіданні йтиметься про транзит додаткових обсягів природного газу до країн ЄС та ситуацію з COVID-19 в Україні з аналізом прогнозу її подальшого розвитку (чи готова система охорони здоров'я до пікових навантажень під час осінньо-зимової хвилі; виконання національний план вакцинації українців).

Минуле засідання РНБО: що ухвалили

Під час засідання РНБО, 15 жовтня, члени Радбезу запровадили санкції проти 200 осіб, причетних до незаконної організації та проведення виборів до Держдуми РФ на окупованому Донбасі та в Криму, а також схвалили перший в історії сучасної України План оборони.

Крім того, РНБО заборонила російській мережі дискаунтерів "Світлофор", що працює в окупованому Криму, відкривати філії в Україні. У мережі мали намір відкрити 40 магазинів по всій Україні до кінця року.

Тоді ж секретар РНБО Олексій Данілов допустив, що Радбезу у разі необхідності доведеться взятися за держконтроль цін на газ для комерційних видобувачів.

Автор: Яна Ставська