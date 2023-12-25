Зокрема, пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років.

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації і військового обліку. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України: Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", – написав він.

Крім того, Мельничук повідомив, що уряд зареєстрував в Раді законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення".

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У пояснювальній записці до законопроекту щодо удосконалення мобілізації, яку завантажило "Громадське", перелічені такі пропозиції:

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення доспроцедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Крім того, пропонується можливість надсилати через електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного та резервіста чи електронну пошту повістку про виклик до ТЦК та СП.

Зазначимо, що ці пропозиції ще можуть бути змінені, оскільки законопроект мають розглянути в парламенті.

Оновлено: Нардеп Ярослав Залізняк опублікував текст законопроекту. У тексті проекту закону прописана і відповідальність за неявку до військкомату. Щодо громадян можуть бути застосовані такі "тимчасові заходи":

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження прав керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

призупинення пільг та послуг від держави.

Тимчасові заходи буде анульовано за повідомленням керівника ТЦК.

Крім того, чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити паспорт лише після пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується як внутрішнього, так і закордонного паспорту.

Мобілізація в Україні: останні новини

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Роман Горбач у відповідь на запит журналістів "Громадського" пояснив, що розширити коло осіб, яких можуть мобілізувати, планують за допомогою трьох категорій громадян. Йдеться, зокрема, про тих, у кого закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Нагадаємо, що 19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

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