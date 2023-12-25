Мета зазначених заходів полягає в забезпеченні доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби.

В Україні планують розширити коло осіб, яких можуть призвати на військову службу в межах мобілізації. Зробити це можуть за допомогою трьох категорій громадян.

Як пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України полковника Роман Горбач у відповідь на запит hromadske, до цих категорій належать, зокрема, громадяни, у яких закінчився термін відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також у ЗСУ назвали ще дві категорії:

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громадяни, які раніше були зняті з військового обліку до 2015 року та не були поновлені на військовому обліку відповідно до змін у законодавстві України;

громадяни, які досягли 27-річного віку, але не були взяті на військовий облік військовозобовʼязаних у звʼязку з ухиленням від виконання військового обов'язку.

"Мета зазначених заходів – забезпечення доукомплектування Сил оборони відповідно до існуючої потреби", – зазначив Горбач у відповіді на запит журналістів.

Мобілізація в Україні

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський оголосив, що військові запропонували йому мобілізувати 500 тисяч осіб.

Очільник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що запит на мобілізацію 500 тисяч осіб уже внесено. За його словами, зараз уряд розробляє правила – вже 25 грудня Кабмін "мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових".

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