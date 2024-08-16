Зокрема, уточнено було вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного держреєстру призовників.

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук. Стосовно сьогоднішнього засідання уряду він повідомив, що на ньому, зокрема, було внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Так, було уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

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Також було визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка.

"Визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили", - зазначив Мельничук.

Крім того, було визначено адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов’язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Мельничук також повідомив, що внесено було зміни і до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які, відповідно до ЗУ №3633-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", мають осіб, яких вони утримують, та мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежувавши ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

Було також удосконалено механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду, врегульовано процедуру та строк його видачі.

На засіданні уряду також було погоджено, з метою оптимізації та ідентифікації відомостей Єдиного держреєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів в цілях національної безпеки та оборони України, пропозицію міністерств оборони та внутрішніх справ, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Державної міграційної служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Генерального штабу Збройних сил України стосовно реалізації протягом року експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

"Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Порядок, серед іншого, визначає механізм реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобовʼязаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України", - написав Мельничук.

Важливі новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко прокоментувала можливість відправки повісток через додаток "Резерв+".

За її словами, зараз немає жодної підстави, щоб розпочинати цю роботу. "Немає законодавчого підґрунтя. Ми не ведемо цю роботу. Щойно буде прийняте відповідне законодавство і будуть відповідні доручення уряду, міністра оборони, ми зможемо взяти це в роботу та прокоментувати. Зараз немає жодних підстав для того, щоб це робити", - сказала вона.