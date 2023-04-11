Вадим Мельник очолював Бюро економічної безпеки з серпня 2021 року.

Кабінет міністрів звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади директора Бюро економічної безпеки України", - зазначив він.

Своєю чергою, народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили нібито за власним бажанням.

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"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся", - написав він.

За словами Железняка, виконувати обов'язки голови БЕБ поки що буде перший заступник голови відомства Едуард Федоров.

"З 2021 по 2022 Федоров був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці. З 2022 по 2023 - начальник Управління СБУ в Сумській області", - додав нардеп.

Бюро економічної безпеки - що відомо

Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Як повідомляв УНІАН, Вадим Мельник займав посаду директора БЕБ з серпня 2021 року.

Бюро економічної безпеки має здійснювати заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави. Його було створено рішенням Верховної Ради у січні 2021 року.

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