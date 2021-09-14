Орган має запрацювати приблизно наприкінці листопада.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) може почати роботу приблизно наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор новоствореного органу Вадим Мельник.

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"Ми отримали ряд державних реєстрацій, тому юридично БЕБ вже існує, проте не може почати свою діяльність, оскільки для цього штат апарату органу має бути укомплектований як мінімум на 30%. Думаю, це реально зробити за місяць-два максимум, приблизно до кінця листопада цього року", - сказав Мельник.

Він додав, що планує якомога швидше набрати в кожну ланку мінімально необхідну кількість працівників.

"Що нас трохи уповільнює - бюрократичні процедури на всіх етапах створення БЕБ і процес створення Ради громадського контролю при БЕБ. Це важливо, тому що він делегує людей до конкурсної комісії на базі Бюро. Створення Ради залежить від Кабінету міністрів", - підкреслив глава БЕБ.

Бюро економічної безпеки: що необхідно знати

28 січня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки, яке здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави.

Очікувалося, що БЕБ запрацює 25 вересня.

Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.

Автор: Богдан Слуцький