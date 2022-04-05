Президент обговорив із Нехаммером роботу зі встановлення усіх російських військових, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що канцлер Австрії Карл Нехаммер найближчим часом відвідає Україну.

Про це Зеленський заявив у своєму новому відеозверненні.

Він зазначив, що 4 квітня обговорив із Карлом Нехаммером роботу зі встановлення усіх російських військових, які причетні до воєнних злочинів на території України.

"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", - додав президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що його країна не буде підтримувати будь-яке ембарго Європейського союзу на поставки російського газу.

Вас також можуть зацікавити новини: