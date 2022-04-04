Рада ООН займеться розслідуванням військових злочинів РФ в Україні.

Російські військові здійснили масовий геноцид українців у Бучі. Фото Міста шокували весь світ.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Twitter.

Президент Єврокомісії провела бесіду з президентом України Володимиром Зеленським. Вона була шокована геноцидом українців, зґвалтуванням дітей, грабунком будинку, тортурами та розстрілами людей.

"ЄС готовий направити спільні слідчі групи для документування військових злочинів у координації з Генеральною прокуратурою України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Рада ООН з прав людини займеться розслідуванням військових злочинів РФ в Україні.

"Більшістю голосів Рада ООН з прав людини вирішила почати розслідування порушень, скоєних після повномасштабного вторгнення Росії в Україну", - повідомили в Верховній Раді.

За словами посла України в ООН в Женеві Євгенії Філіпенко, необхідно забезпечити підзвітність і зобов'язати документувати злочини Росії, а також ідентифікувати винних.

"Бучанська різанина": що відомо

1 квітня Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив, що українські військові звільнили місто від російських військові, які мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

2 квітня заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів. У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів.

При цьому весь світ побачив, на які звірства здатні російські окупанти. Серед військових злочинів - зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті діти, представники місцевого самоврядування, літні люди, чоловіки. У багатьох із загиблих пов'язані руки і є сліди тортур.

З території звільненої від російських окупантів Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних жителів.

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