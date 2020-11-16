Карантин вихідного дня можуть скасувати / УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Верховна Рада на завтрашньому засіданні може скасувати низку обмежень, передбачених карантином вихідного дня.

Зокрема, про це йдеться у проекті постанови парламенту, у якій Кабміну рекомендують упродовж трьох днів переглянути обмежувальні заходи. 

Читайте такожУ "Слузі народу" ще не знають, як голосуватимуть щодо скасування карантину вихідного дня

У разі схвального голосування у сесійній залі можуть бути скасовані наступні обмеження:

  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
  • приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
  • приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
  • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
  • діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
  • приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Авторами документа є представники шести фракцій парламенту.

Раніше сьогодні у Раді назвали карантин вихідного дня "великою дурнею".

Карантин вихідного дня в Україні

  • У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
  • Це викликало невдоволення серед власників та працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.
  • Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован