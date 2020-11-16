Верховна Рада на завтрашньому засіданні може скасувати низку обмежень, передбачених карантином вихідного дня.
Зокрема, про це йдеться у проекті постанови парламенту, у якій Кабміну рекомендують упродовж трьох днів переглянути обмежувальні заходи.
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У разі схвального голосування у сесійній залі можуть бути скасовані наступні обмеження:
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;
- діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;
- приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
Авторами документа є представники шести фракцій парламенту.
Раніше сьогодні у Раді назвали карантин вихідного дня "великою дурнею".
Карантин вихідного дня в Україні
- У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.
- Це викликало невдоволення серед власників та працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.
- Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.
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