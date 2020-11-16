Відповідний проект постанови зареєстрували в парламенті представники шести фракцій.

Верховна Рада на завтрашньому засіданні може скасувати низку обмежень, передбачених карантином вихідного дня.

Зокрема, про це йдеться у проекті постанови парламенту, у якій Кабміну рекомендують упродовж трьох днів переглянути обмежувальні заходи.

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У разі схвального голосування у сесійній залі можуть бути скасовані наступні обмеження:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення;

діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів;

приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Авторами документа є представники шести фракцій парламенту.

Раніше сьогодні у Раді назвали карантин вихідного дня "великою дурнею".

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників та працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

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Автор: Юрій Годован