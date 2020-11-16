Віце-спікер парламенту наголошує, що це рішення є "передчасним і недоцільним".

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк вважає "великою дурнею" рішення уряду щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу.

"Думаю, що це велика дурня. Тому що вона не вирішує питання ні з точки зору епідеміологічної ситуації, ні з точки зору медичної ситуації", - сказала віце-спікер.

За її словами, уряд мав би в цьому питанні порадитися з парламентом, громадськістю, науковцями, медиками.

"Це рішення є передчасним і недоцільним", - наголосила Кондратюк.

Вона нагадала, що завтра до парламенту запрошений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до якого є низка запитань, які стосуються витрат грошей з ковідного фонду, виконання постанови парламенту від 20 жовтня щодо боротьби з коронавірусом та питання про скасування карантину вихідного дня.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Надя Пришляк