У фракції підтримують внесення до порядку денного цього проекту постанови, а також ініціативи про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів.

У фракції "Слуга народу" ще визначатимуться, як голосувати за проект постанови щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Погоджувальної ради сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

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"Підтримуємо внесення в порядок денний постанов щодо інформування завчасного (інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів - УНІАН), № 4320... Щодо відкликання рішення або перегляд карантину вихідного дня. Тобто, ми підтримуємо, щоб вони завтра були в залі, ну а далі фракція буде ще сьогодні визначатися, як ми будемо по цих постановах голосувати", - сказав він.

Говорячи про запланований на завтра виклик урядовців до парламенту, Корнієнко висловив думку, що необхідно зробити акцент на виконанні ухваленої Верховною Радою 20 жовтня постанови щодо "заходів по ковіду, про "гарячу лінію" і так далі". "Щоб ми розуміли, як іде просування: майже місяць пройшов, вже якісь результати мали б бути", - сказав Корнієнко.

Законопроект щодо скасування карантину вихідного дня

16 листопада, під час Погоджувальної ради заступник голови парламенту Олена Кондратюк повідомила, що у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про рекомендацію уряду скасувати карантин вихідного дня - проект постанови про рішення Кабінету міністрів від 11 листопада № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів (№ 4381).

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Автор: Тетяна Поляковська