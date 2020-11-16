Також планують розглянути законопроект про ФОПи.

Завтра Рада розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк.

""Поки узгоджено такий порядок денний на вівторок: постанова про попередження про карантин за тиждень (№4320), постанова про скасування карантину вихідного дня, законопроект про відтермінування РРО, про ФОП (№4313), закон про районні ради (№3651д), закон про борг "Укрнафти", №№4119 та 4120 (це 9 млрд грн у ковідний фонд)", - написав депутат.

Також, за його словами, до парламенту викличуть прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з епідемією.

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Железняк не виключив, що до розгляду додасться і питання про спрощення реєстрації вакцини від COVID-19 (№4314).

"Законопроекти про КС ("закон Разумкова" і закон про 2/3 голосування Конституційного суду) поки під питанням... Кажуть, що в "Слузі" немає голосів на закони", - зазначив він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення в Україні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонена робота кав'ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо.

Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

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Автор: Тетяна Поляковська