Глава МЗС додав, що також відповідальність мають понести усі російські пропагандисти.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що під час покарання підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів президента Російської Федерації Володимира Путіна не можна дати співучасникам злочину агресії перекласти усю відповідальність на російського президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спілкування з журналістом Вадимом Карп'яком в Instagram.

"Ми маємо не дозволити тим, хто є співучасником цього злочину (злочину агресії - УНІАН), усе "звалити" на Путіна. Наприклад, той самий міністр Лавров - мій колега, він має абсолютно нести відповідальність за співучасть у злочині агресії. Шойгу має нести відповідальність. Герасимов - має. Усі божевільні - Медвєдєв, Патрушев - вони мають усі так само нести відповідальність", - сказав Кулеба.

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"Ми ж не хочемо їм дати таку розкіш, привілей: усе "звалити" на Путіна. "А нас Путін змусив. Це в усьому Путін винен, а ми були проти взагалі". Але ні, у нас, як казали класики, усі ходи записані. Й усі ці люди мають понести відповідальність", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС додав, що також відповідальність мають понести усі російські пропагандисти.

"Я хочу викорінити це зло, і покарати це зло до останнього коріння. Тому не треба зациклюватися тільки на Путіні. Кожен, хто так чи інакше сприяв розв'язанню війни проти України і вчиненню злочину агресії проти України, має понести за це відповідальність. Тільки так можна навчити довгостроковому уроку", - заявив міністр.

Військові злочини РФ - деталі

17 березня друга палата досудового розгляду Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженого при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.Таке рішення означає, що вони можуть бути заарештовані на території всіх країн, які ратифікували Римський статут.

У Страсбурзі, Франція збираються представники 33 держав, що співпрацюють над створенням спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні.

Сьогодні, 24 березня, Кулеба заявляв, що Путіна треба засудити за те, що називають "матір'ю всіх злочинів" - за злочин агресії.