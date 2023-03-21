Коаліція держав працюватиме у Страсбурзі два дні - 21-22 березня.

У Страсбурзі, Франція збираються представники 33 держав, що співпрацюють над створенням спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні.

Як у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, їхня зустріч триватиме два дні - 21-22 березня.

"Сьогодні та завтра в Страсбурзі Україна збирає коаліцію з 33 держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Трибунал має вирішальне значення для забезпечення відповідальності за перший злочин, який призвів до всіх наступних російських звірств", - зазначив Кулеба.

Відео дня

Трибунал для росіян - що треба знати

19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна, за злочини та агресію проти українців.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

9 лютого президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу підтримати трибунал проти Російської Федерації і компенсаційний механізм за завдані нею збитки.

20 березня Зеленський заявив, що коло партнерів України, які готові працювати разом для покарання Росії за агресію, розширюється. До цього часу до створення трибуналу залучені 33 країни.

Вас також можуть зацікавити новини: