Келлог заявив, що Україна готова заморозити війну: у Зеленського відреагували

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна погодилася на замороження війни та створення демілітаризованої зони. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це.
Як зазначив Подоляк в коментарі "РБК-Україна", проблема полягає не в тому, на що погоджується Україна, а в тому, що Росія абсолютно не має наміру зупиняти війну. Тепер цей факт визнають у США.
Келлог публічно визнав, що Росія не бажає зупиняти війну, що є надзвичайно важливою складовою. Подоляк зазначив, якщо Захід відвернеться від питання врегулювання повномасштабної війни, це означатиме добровільне обнулення глобальної репутації. Доведеться приймати якісь рішення.
"Тоді Китай, наприклад, буде себе поводитися з політичної точки зору набагато більш, скажімо, активніше... Треба примушувати Росію, не просити про мир, а саме примушувати. І тоді це інші технології. І знову ж таки, враховуючи психотип пана Трампа, я вважаю, що це вже не за горами", - відзначив Подоляк.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, 6 травня спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українці готові "заморозити" війну на тих лініях, де зараз тривають запеклі бойові дії. Окрім того, спецпредставник стверджує, що Україна погоджується на створення 30-кілометрової демілітаризованої зони, а саме - на необхідність відведення військ на 15 кілометрів з кожної сторони.
Дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що сценарій замороження війни не веде до встановлення стійкого миру, і це є вкрай негативним варіантом для України, бо Росія буде вичікувати, аби напасти знову.