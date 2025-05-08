Келлог заявив, що Україна готова заморозити війну: у Зеленського відреагували

В Офісі президента вважають важливим сигналом те, що у США публічно визнають неготовність Росії до миру.

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україна погодилася на замороження війни та створення демілітаризованої зони. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це.

Як зазначив Подоляк в коментарі "РБК-Україна", проблема полягає не в тому, на що погоджується Україна, а в тому, що Росія абсолютно не має наміру зупиняти війну. Тепер цей факт визнають у США.

Келлог публічно визнав, що Росія не бажає зупиняти війну, що є надзвичайно важливою складовою. Подоляк зазначив, якщо Захід відвернеться від питання врегулювання повномасштабної війни, це означатиме добровільне обнулення глобальної репутації. Доведеться приймати якісь рішення.

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"Тоді Китай, наприклад, буде себе поводитися з політичної точки зору набагато більш, скажімо, активніше... Треба примушувати Росію, не просити про мир, а саме примушувати. І тоді це інші технології. І знову ж таки, враховуючи психотип пана Трампа, я вважаю, що це вже не за горами", - відзначив Подоляк.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 6 травня спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що українці готові "заморозити" війну на тих лініях, де зараз тривають запеклі бойові дії. Окрім того, спецпредставник стверджує, що Україна погоджується на створення 30-кілометрової демілітаризованої зони, а саме - на необхідність відведення військ на 15 кілометрів з кожної сторони.

Дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що сценарій замороження війни не веде до встановлення стійкого миру, і це є вкрай негативним варіантом для України, бо Росія буде вичікувати, аби напасти знову.

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