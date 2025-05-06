За словами Келлога, Україна нібито хоче створити 30-кілометрову демілітаризовану зону.

Україна хоче заморозити війну, яку веде проти нашої держави Росія, уздовж нинішньої лінії зіткнення.

Таку заяву зробив в етері Fox News спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог. Він також заявив про бажання Києва "створити 30-кілометрову демілітаризовану зону". Йдеться про відведення військ на 15 кілометрів з кожної сторони.

Спецпредставник президента США додав, що якщо Росія погодиться на перемирʼя у війні проти України, Трамп зможе забезпечити його дотримання.

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Війна в Україні: участь США у переговорах

Як відомо, США беруть активну участь у переговорах з досягнення миру в Україні. Представники Білого дому проводили зустрічі як з Україною, так і з РФ.

Багато експертів стверджують, що Путін водить Трампа за ніс. Такої позиції притримується, зокрема, колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. На її думку, Трамп це розуміє і готовий посилити санкції проти РФ.

Про готовність американського президента піти на цей крок кажуть і в Держдепі. Речниця установи Теммі Брюс нагадала, що президент говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. До того ж, Вашингтон не скасовує чинних обмежень.

Тим часом дедалі частіше лунають припущення щодо того, що Трамп може вийти з переговорів. Сам він теж на це не раз натякав.

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