Україна хоче заморозити війну, яку веде проти нашої держави Росія, уздовж нинішньої лінії зіткнення.
Таку заяву зробив в етері Fox News спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог. Він також заявив про бажання Києва "створити 30-кілометрову демілітаризовану зону". Йдеться про відведення військ на 15 кілометрів з кожної сторони.
Спецпредставник президента США додав, що якщо Росія погодиться на перемирʼя у війні проти України, Трамп зможе забезпечити його дотримання.
Війна в Україні: участь США у переговорах
Як відомо, США беруть активну участь у переговорах з досягнення миру в Україні. Представники Білого дому проводили зустрічі як з Україною, так і з РФ.
Багато експертів стверджують, що Путін водить Трампа за ніс. Такої позиції притримується, зокрема, колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. На її думку, Трамп це розуміє і готовий посилити санкції проти РФ.
Про готовність американського президента піти на цей крок кажуть і в Держдепі. Речниця установи Теммі Брюс нагадала, що президент говорив про готовність запровадити вторинні санкції, якщо Росія відмовиться домовлятися про завершення війни в Україні. До того ж, Вашингтон не скасовує чинних обмежень.
Тим часом дедалі частіше лунають припущення щодо того, що Трамп може вийти з переговорів. Сам він теж на це не раз натякав.