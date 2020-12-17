Першим про смерть мера Харкова повідомив бізнесмен Павло Фукс.

Дружина переобраного мера Харкова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська прокоментувала смерть чоловіка.

Читайте такожУ Кернеса в клініці відмовила друга нирка – ЗМІВона опублікувала чорно-біле фото з ним у своєму Instagram і підписала:

«Кажуть, немає незамінних людей. Це брехня. Кожна людина незамінна для когось. Ти кращий з кращих! Любимо і сумуємо... Боляче дуже».

Про смерть Кернеса від ускладнень через коронавірусну хворобу повідомив його друг – бізнесмен Павло Фукс.

Хвороба Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці «Шаріте» Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходив курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

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Автор: Катерина Шварц