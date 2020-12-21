Літак з тілом харківського міського голови Геннадія Кернеса прибуде з Берліна до Харкова сьогодні, 21 грудня, ввечері.
Про це під час брифінгу повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.
"Ми очікуємо прибуття літака з Берліна з тілом Геннадія Адольфовича сьогодні орієнтовно о 19:00", - зазначив він.
Терехов нагадав, що похорон мера відбудеться 23 грудня.
"Вранці буде відспівування в Благовіщенському соборі, прощання з Геннадієм Адольфовичем відбудеться у фойє Харківського оперного театру. Після чого його поховають на другому кладовищі", - розповів секретар міськради.
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За його словами, 23 грудня у зв'язку з похороном у центрі Харкова перекриють декілька вулиць, зокрема Сумську.
"Ми розуміємо, що це робочий день. У нас буде оголошено жалобу... Просимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста", - поінформував Терехов.
Смерть Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
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