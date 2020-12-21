Прибуття літака з Берліна очікується орієнтовно о 19:00.

Літак з тілом харківського міського голови Геннадія Кернеса прибуде з Берліна до Харкова сьогодні, 21 грудня, ввечері.

Про це під час брифінгу повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

"Ми очікуємо прибуття літака з Берліна з тілом Геннадія Адольфовича сьогодні орієнтовно о 19:00", - зазначив він.

Терехов нагадав, що похорон мера відбудеться 23 грудня.

"Вранці буде відспівування в Благовіщенському соборі, прощання з Геннадієм Адольфовичем відбудеться у фойє Харківського оперного театру. Після чого його поховають на другому кладовищі", - розповів секретар міськради.

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За його словами, 23 грудня у зв'язку з похороном у центрі Харкова перекриють декілька вулиць, зокрема Сумську.

"Ми розуміємо, що це робочий день. У нас буде оголошено жалобу... Просимо водіїв утриматися від приїзду в центральну частину міста", - поінформував Терехов.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Світлана Макринська