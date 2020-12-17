Терехов 17 грудня підтвердив готовність повністю приступити до виконання обов’язків міського голови.

Смерть Геннадія Кернеса у німецькій клініці 17 грудня викликала хвилю обговорень у мережі та кулуарах політиків, оскільки політик часто потрапляв у гучні скандали й різко висловлювався щодо колег.

На місце незмінного мера поки прийшов його соратник і секретар міської ради Ігор Терехов. Існує ймовірність, що він обійме крісло очільника надовго. Що сьогодні вранці підтвердила й громадська діячка Ольга Айвазовська.

«Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом», – зазначила вона.

Сам Терехов на засіданні Харківської міської ради 17 грудня підтвердив готовність повністю приступити до виконання обов’язків. І навіть роздав перші завдання.

Ігор Терехов – корінний харків’янин. Має диплом інженера-будівельника та магістра державного управління. У 2007 році указом Ющенка отримав звання Заслуженого економіста України.

Після закінчення інженерно-будівельного інституту встиг попрацювати в «Укркондиціонері», потім призначений головою ради акціонерів заводу «Кондиціонер». З 1999 по 2006 роки працював начальником управління з питань підприємництва, начальником управління споживчого ринку ГУ економіки та комунального майна Харківської мерії.

Як Ігор Терехов прийшов у політику

Згідно з відкритими даними, Терехов є фактично локальним політиком. Свої перші кроки у цій сфері він робив саме в рідному Харкові. Щоправда, у 2006 році Терехов балотувався за списком від «Нашої України» до Верховної Ради, однак спроба була невдала.

У 2007-му майже місяць (з 1 по 30 березня) протримався на посаді заступника голови Харківської ОДА.

З 2015 року був заступником мера Харкова, балотувався також до обласної ради. На чергових місцевих виборах 25 жовтня він вкотре балотувався до мерії: був «другим» у списку після Кернеса в партії «Блок Кернеса – Успішний Харків».

Активісти руху ЧЕСНО внесли його до гречкосіїв. Політика неодноразово ловили на організації агітаційних подій, а під час пандемії він навіть устиг надарувати харків’янам великодні паски зі своїм іменем.

Зв’язки з великою політикою і «друг» Кернеса

17 грудня у Facebook Ігор Терехов написав, що щиро співчуває утраті друга. Чиновник займався питаннями розвитку і забезпечення життєдіяльності міста у першу каденцію Кернеса. Терехова можна назвати одним з творців так званого «харківського дива» – перетворення пострадянського міста у сучасне з модерною інфраструктурою і непоганими зеленими зонами.

Також Ігор Терехов ввійшов у близьке коло мера Харкова і потоваришував з російсько-українським олігархом Павлом Фуксом. Саме останній, до речі, один з перших повідомив громадськість про смерть очільника міста.

Однак ще у 2007 році місцеві ЗМІ називали Терехова людиною Авакова, саме з його протекцією балотувався до парламенту від «Нашої України». Відносини майже припинилися після того, як Авакову – губернатору регіону – довелося втікати за кордон від режиму Януковича, а Терехову входити у коло Добкіна й Кернеса.

За час відсутності Кернеса Терехов не розгубився і фактично керував містом, а також став обличчям виборчої кампанії політичної партії міського голови.

9 грудня протеже Кернеса за представленим електронним підписом хворого політика і згодою депутатів був обраний секретарем мерії.

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Автор: Яна Ставська