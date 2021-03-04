Верховна Рада отримала від міської влади Харкова пакет документів, який необхідний для призначення позачергових виборів мера міста.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.
За його словами, тепер парламент має 90 днів, щоб ухвалити рішення про призначення виборів міського голови Харкова.
"Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення. Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування", - написав Качура.
Нагадаємо, Верховна Рада не могла призначити вибори мера Харкова через нестачу двох необхідних документів - копії свідоцтва про смерть Кернеса, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.
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Смерть Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.
- Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.
- Перед Новим Роком секретар Харківської міськради Ігор Терехов передав до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.
- Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.
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