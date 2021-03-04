Парламент має 90 днів, щоб ухвалити рішення про призначення виборів міського голови Харкова.

Верховна Рада отримала від міської влади Харкова пакет документів, який необхідний для призначення позачергових виборів мера міста.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер парламент має 90 днів, щоб ухвалити рішення про призначення виборів міського голови Харкова.

"Харківська влада все-таки надала необхідні документи для призначення позачергових виборів мера міста. У Ради тепер є 90 днів, щоб прийняти рішення. Очікуємо розгляду питання на засіданні комітету державної влади і місцевого самоврядування", - написав Качура.

Нагадаємо, Верховна Рада не могла призначити вибори мера Харкова через нестачу двох необхідних документів - копії свідоцтва про смерть Кернеса, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

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Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Перед Новим Роком секретар Харківської міськради Ігор Терехов передав до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: Олександр Топчій