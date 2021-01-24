Для розгляду питання про призначення нових виборів мера Харкова після смерті Геннадія Кернеса не вистачає двох документів.

Верховна Рада зможе призначити позачергові вибори мера Харкова після того, як міська рада надасть необхідні документи про смерть Геннадія Кернеса.

Про це йдеться в службовій записці Управління по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, яка опинилася в розпорядженні Суспільного.

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Згідно з документом, Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 5 січня доручив розглянути клопотання Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів Харківського міського голови.

Утім, у письмовій відповіді на адресу голови Комітету йдеться, що для розгляду питання не вистачає двох документів - копії свідоцтва про смерть Кернеса, завіреного печаткою міськради, а також рішення ради про взяття до відома факту смерті міського голови.

"Згідно з пунктом 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади у разі смерті - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт", - пояснили у Верховній Раді.

Однак, такого рішення на сесіях Харківської міськради не приймали. Єдине рішення, прийняте міськрадою після смерті Кернеса, стосувалося увічнення його пам'яті. На сайті мерії міським головою досі значиться Геннадій Кернес, зі смерті якого цього тижня минає 40 днів.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

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17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції. 21 грудня літак із тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова. Його поховали 23 грудня.

Закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови, не пізніше ніж на 15-й день, людина, що виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Перед Новим Роком секретар Харківської міськради Ігор Терехов передав до Верховної Ради звернення з проханням призначити позачергові вибори міського голови.

Харківська прокуратура відкрила кримінальне провадження через оголошення Кернеса міським головою, коли той ще лікувався в Німеччині.

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Автор: Олександр Топчій