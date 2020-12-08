Зараз Кернес проходить лікування в Німеччині.

Харківський міський голова Геннадій Кернес планує повернутися до України в останні дні року, що минає.

Про це повідомив в Телеграм бізнесмен, друг Кернеса Павло Фукс.

"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося", - написав він.

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Кернес, за словами Фукса, передає привіт Харкову і його жителям. Вдома він планує бути 30 грудня.

Раніше син Кернеса заявляв, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.

Стан здоров'я Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

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Автор: Юрій Годован