Харківський міський голова Геннадій Кернес планує повернутися до України в останні дні року, що минає.
Про це повідомив в Телеграм бізнесмен, друг Кернеса Павло Фукс.
"Розмовляв з Геннадієм Адольфовичем. Поцікавився, як самопочуття, а він у відповідь запитує: як Харків готується до Нового року? Рідні показали йому фото і відео. Сподобалося", - написав він.
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Кернес, за словами Фукса, передає привіт Харкову і його жителям. Вдома він планує бути 30 грудня.
Раніше син Кернеса заявляв, що його батько повернеться в Україну до 20 грудня.
Стан здоров'я Кернеса: що відомо
- У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. У клініці "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.
- За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
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