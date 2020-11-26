За словами родича, лікарі дозволили харківському голові покинути Німеччину.

Меру Харкова Геннадію Кернесу дозволили покинути берлінську клініку «Шаріте» й повернутися до України.

Про це в коментарі Страна повідомив син політика Данило Привалов.

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«Ми плануємо, що батько повернеться в Харків до 20 грудня. У мене немає ні краплі сумніву в цьому. У нас є ще майже місяць на підготовку, багато часу. Лікарі дозволяють йому поїхати. Поки немає ніяких передумов, що цього не станеться», – заявив Привалов.

Син Кернеса додав, що реабілітація політика займає багато часу, і що розмовляє з батьком по відеозв’язку.

«Покращення є, але повне одужання – це питання часу», – зазначив чоловік.

Стан здоров'я Геннадія Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кернес проходить додаткове повне обстеження в лікарні, після цього лікарі визначать, як лікувати його надалі.

За інформацією Павла Фукса, в "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Кернес переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

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Автор: УНІАН