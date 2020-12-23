Мера поховали на міському кладовищі №2, на Алеї почесних громадян.

У церемонії прощання з мером Харкова Геннадієм Кернесом, яка відбулася сьогодні у Харківському національному академічному театрі опери та балету, взяли участь близько 110 тисяч жителів міста.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради.

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«За даними Головного управління Національної поліції в Харківській області, з мером Харкова прийшли попрощатися близько 110 тис. жителів міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з великою кількістю людей панахиду, що розпочалася о 09:00, продовжили майже на годину – до 14:00. Черга охочих попрощатися з міським головою розтягнулася від оперного театру до станції метро «Університет».

Мера поховали на міському кладовищі №2, на Алеї почесних громадян.

Смерть Геннадія Кернеса

17 грудня стало відомо, що переобраний мер Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

Повноваження міського голови Харкова наразі переходять до секретаря мерії.

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Автор: Світлана Макринська