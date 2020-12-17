У клініці в Берліні Кернес лікувався з вересня.

Повноваження міського голови Харкова у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса переходять до секретаря мерії.

Про це у Facebook повідомила громадська діячка Ольга Айвазовська.

«Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради», – написала вона.

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Не пізніше як на 15-й день особа, що здійснює повноваження мера, повинна звернутися до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.

Однак саме оголошення може відбутися нескоро, впевнена вона. Адже депутати розглядають клопотання протягом 90-денного строку. Подекуди ця процедура не була виконана роками.

«Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом», – йдеться у повідомленні.

Вранці 17 грудня стало відомо, що Геннадій Кернес помер в берлінській клініці «Шаріте», де він проходив лікування від коронавірусу та загострень хронічних хвороб.

Напередодні його оточення підтвердило, що у політика відмовила ще одна нирка, через що медики перевели його на 100% діаліз.

У Німеччині Кернес перебував з вересня. Відтоді ЗМІ неодноразово поширювали чутки про його смерть. Однак це не завадило хворому вкотре перемогти на місцевих виборах. 4 листопада його офіційно оголосили мером Харкова та відкрили першу сесію міської ради попри відсутність очільника.

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Автор: Яна Ставська