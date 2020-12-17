Повноваження міського голови Харкова у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса переходять до секретаря мерії.
Про це у Facebook повідомила громадська діячка Ольга Айвазовська.
«Закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення з посади міського голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради», – написала вона.
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Не пізніше як на 15-й день особа, що здійснює повноваження мера, повинна звернутися до парламенту з клопотанням про призначення позачергових виборів.
Однак саме оголошення може відбутися нескоро, впевнена вона. Адже депутати розглядають клопотання протягом 90-денного строку. Подекуди ця процедура не була виконана роками.
«Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом», – йдеться у повідомленні.
Вранці 17 грудня стало відомо, що Геннадій Кернес помер в берлінській клініці «Шаріте», де він проходив лікування від коронавірусу та загострень хронічних хвороб.
Напередодні його оточення підтвердило, що у політика відмовила ще одна нирка, через що медики перевели його на 100% діаліз.
У Німеччині Кернес перебував з вересня. Відтоді ЗМІ неодноразово поширювали чутки про його смерть. Однак це не завадило хворому вкотре перемогти на місцевих виборах. 4 листопада його офіційно оголосили мером Харкова та відкрили першу сесію міської ради попри відсутність очільника.
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