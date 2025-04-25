У МЗС кажуть, що певні сили не зацікавлені у вирішенні проблемних питань минулого між країнами.

Україна розглядає незаконну зміну пам'ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА в Польщі як акт вандалізму та свідому провокацію, яка грає на руку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ довів до відома Варшави стурбованість подібними незаконними діями. Особи тих, хто зробив це, ще не встановили.

Представник міністерства зазначив, що метою цієї провокації було перешкоджання українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті:

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"І чим активніше буде розвиватися цей діалог між Україною та Польщею, чим активніше і жвавіше ми будемо вирішувати проблемні питання, тим більше буде спроб перешкодити цьому процесу. Бо є сили, які не зацікавлені в тому, щоби Україна та Польща вирішили проблемні питання свого минулого".

Тихий зазначив, що показові провокації з табличкою відбулися саме в ті дні, коли розпочинаються ексгумаційні роботи на території України. "І от видно, що якимось людям не потрібен конструктив. Вони хочуть, щоб була сварка між Україною та Польщею", - сказав він.

За його словами, як в Україні, так і в Польщі, бачать цілі цих людей. Крім того, речник вважає, що такі дії впливають на виборчий процес у Польщі. Тихий заявив, що цей процес має бути деполітизованим:

"Я думаю, що ці люди намагаються і на виборчий процес вплинути такими речами, і тим більше, це цинічно, бо йдеться про пам'ять... про вшанування пам'яті", - додав речник.

Провокація на горі Монастир

​Нагадаємо, раніше на горі Монастир поблизу села Верхрата в Підкарпатському воєводстві Польщі відбулася заміна меморіальної плити на братській могилі 62 воїнів Української повстанської армії. Це місце пам’яті й раніше ставало об'єктом вандалізму та політичних маніпуляцій.​

На фейковій таблиці було написано: "Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення".

У Польщі заявили, що правоохоронці та місце влада встановлюють обставини події, а також шукають винних.

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