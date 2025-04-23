Польський дипломат засудив акт вандалізму і повідомив про розслідування правоохоронців.

Незаконна заміна пам’ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві Польщі є актом вандалізму. Про це сказав заступник глави Міністерства закордонних справ України Олександр Міщенко під час телефонних переговорів із заступником глави МЗС Польщі Мареком Правдою.

"Такий акт вандалізму є свідомою провокацією, що грає на руку російському агресору, та має бути рішуче спільно засуджений сторонами", - наголосив Міщенко.

В МЗС України зазначають, що польський дипломат підтвердив позицію офіційної Варшави щодо засудження даного акту вандалізму і повідомив, що правоохоронні органи Польщі та відповідні органи місцевої влади вживають необхідних заходів для встановлення обставин вказаної провокації та притягнення до відповідальності винних у її вчиненні.

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Як повідомляє Любачівський інформаційний портал ZLUBACZOWA.PL, на братській могилі воїнів УПА в Польщі зʼявилася фейкова пам’ятна таблиця, де сказано, що нібито українці, учасники УПА відповідальні за терор і геноцид проти мирного населення.

"Братська могила українців, учасників УПА, відповідальних за терор і геноцид проти беззахисного польського, українського та єврейського населення. Господи Боже, помилуй їх і не зарахуй їм тих жахливих вчинків, які вони вчинили проти своїх братів", - видання показало напис фейкової таблиці.

Раніше там була табличка, в якій зазначалося, що це братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у Монастирських лісах вночі з 2 на 3 березня 1945 року.

Це вже не перше плюндрування могили

Як повідомляв УНІАН, в січні 2020 року в Польщі розгромили плиту на могилі воїнів УПА.

Це могила, в якій поховані 62 воїни УПА, що загинули в бою з НКВД 2-3 березня 1945 року, розташована на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві.

Наслідки акту вандалізму виявили місцеві жителі, які надіслали фото уламків плити та рушників, що лежать в ямі, в офіс Об'єднання українців у Польщі.

Відзначалося, що могильна плита була розбита ще у 2015 році. Тоді повідомлялося, що у зв'язку з початком російської агресії в Криму і на Донбасі посилилася активність кремлівської пропаганди та антиукраїнські провокації також і в Польщі.

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